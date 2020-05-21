Названы сферы, в которых в ближайшее время ожидается рост числа вакансий работы на удалёнке

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21 мая 2020, 07:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

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Специалисты ВНИИ труда назвали сферы, в которых из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции в ближайшее время ожидается рост числа вакансий для работы на удаленке.

По мнению экспертов, можно ожидать роста доли дистанционной занятости в сфере торговли, так как доставка товаров востребована и электронные сервисы продаж активно развиваются.

Финансовые, страховые, государственные услуги, консультации для бизнеса (аудит, подбор персонала) в перспективе задействуют больше специалистов, которые смогут работать в дистанционном формате.

Появятся вакансии для работников в сфере образования, культуры и досуга, которые также смогут трудиться на удаленке.