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Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в Бразилии выросло за сутки на 20 тысяч

, 07:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в Бразилии выросло за сутки на 20 тысяч
Бразилия, фото: pexels.com

Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом COVID-19 в Бразилии выросло за сутки на 19 951. Всего в этой латиноамериканской стране коронавирусом заражены 291 579 человек.

По данным Мнздрава Бразилии на среду, 20 мая, число заражений растет рекордными темпами второй день подряд (19 мая зарегистрировано 17 408 случаев).

Число летальных исходов заболевания, вызываемого коронавирусом, за тот же период увеличилось на 889.
Всего в Бразилии за период пандемии COVID-19 скончались 18 860 человек. Вылечились 116 683 пациента.

Немецкий журнал Spiegel на днях написал, что Латинская Америка может стать новым эпицентром пандемии нового коронавируса.
Эпицентром распространения коронавирусной инфекции в Бразилии являются штат Сан-Паулу и его столица. В агломерации проживают свыше 21 млн человек. В регионе насчитывается почти 70 тысяч инфицированных и более 5,3 тысяч жертв COVID.

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