В Белгородской области скончался тринадцатый пациент с COVID-19

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20 мая 2020, 22:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости.

Вирус. Фото: pixabay.com

В Белгородской области мужчина 60 лет стал 13-м пациентом с коронавирусом, который скончался в регионе. Об этом сообщило региональное правительство.

По данным департамента здравоохранения области, пациент - житель Вейделевского района. Он проходил лечение на базе Старооскольской окружной больницы Святителя Луки Крымского, также имел сопутствующие заболевания, вызвавшие осложнения течению коронавируса нового типа.

Всего в регионе с начала пандемии выявлены 1428 заболевших COVID-19. В тяжелом состоянии на ИВЛ находятся семеро. Уже выздоровели 416 человек.

Ранее сообщалось: в Пензенской области медики в среду, 20 мая, выписали еще 58 пациентов после лечения от коронавируса.