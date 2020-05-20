В Пензенской области число вылечившихся от коронавируса превысило отметку тысяча человек

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20 мая 2020, 21:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости.

Коронавирус. Фото: pixabay.com

В Пензенской области медики в среду, 20 мая, выписали еще 58 пациентов после лечения от коронавируса. Об этом сообщила пресс-секретарь губернатора региона Дина Черемушкина.

Таким образом, общее число выздоровевших в области от коронавирусной инфекции выросло до 1002.

Всего в регионе с начала пандемии лабораторно подтверждены 1317 случаев COVID-19, скончались 12 человек, включая гражданина Казахстана.

Ранее сообщалось: Евгений Тимаков, врач-педиатр, инфекционист и вакцинолог, прокомментировал случай в Северной Осетии, где ребенок родился с коронавирусом нового типа.