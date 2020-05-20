Врач-педиатр прокомментировал рождение ребенка с COVID-19

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20 мая 2020, 21:06 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Газета ВЗГЛЯД

Евгений Тимаков, Фото из соцсети Fаcebook.

Евгений Тимаков, врач-педиатр, инфекционист и вакцинолог, прокомментировал случай в Северной Осетии, где ребенок родился с коронавирусной инфекцией с COVID-19.

Жительница Северной Осетии во время беременности заразилась коронавирусом и родила ребенка. Новорожденного проверили и выявили у него инфекцию. Врачи оценивают состояние мамы и малыша как удовлетворительное.

Евгений Тимаков считает, что случай в Северной Осетии – единичный, новорожденные дети защищены даже больше, чем взрослые. Педиатр привел данные, согласно которым в зависимости от эпидситуации в разных странах процент детей, зараженных коронавирусной инфекцией, составляет от 4 до 7.

Педиатр объяснил, что здоровье детей почти целиком зависит от того, какой образ жизни ведут их родители, ходят ли они с детьми по общественным местам, как сами защищаются от вируса. В основном заражения детей случаются из-за того, что заболевает коронавирусом кто-то из взрослых, а затем близко контактирует с малышом.

Врачи в разных странах сейчас в период распространения коронавируса заметили среди детей резкий рост случаев болезни Кавасаки.

Евгений Тимаков подтвердил, что коронавирус у детей может вызвать синдром Кавасаки. Он отметил, что это заболевание может спровоцировать любая инфекция у тех, у кого есть предрасположенность к этому синдрому. Он посоветовал при малейших каких-то начальных проявлениях сразу делать профилактику.