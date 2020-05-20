Все новости >>

Аргументы Недели Здоровье 13+

Врач-педиатр прокомментировал рождение ребенка с COVID-19

, 21:06 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Газета ВЗГЛЯД

Врач-педиатр прокомментировал рождение ребенка с COVID-19
Евгений Тимаков, Фото из соцсети Fаcebook.

Евгений Тимаков, врач-педиатр, инфекционист и вакцинолог, прокомментировал случай в Северной Осетии, где ребенок родился с коронавирусной инфекцией с COVID-19.

Жительница Северной Осетии во время беременности заразилась коронавирусом и родила ребенка. Новорожденного проверили и выявили у него инфекцию. Врачи оценивают состояние мамы и малыша как удовлетворительное.

Евгений Тимаков считает, что случай в Северной Осетии – единичный, новорожденные дети защищены даже больше, чем взрослые. Педиатр привел данные, согласно которым в зависимости от эпидситуации в разных странах процент детей, зараженных коронавирусной инфекцией, составляет от 4 до 7.

Педиатр объяснил, что здоровье детей почти целиком зависит от того, какой образ жизни ведут их родители, ходят ли они с детьми по общественным местам, как сами защищаются от вируса. В основном заражения детей случаются из-за того, что заболевает коронавирусом кто-то из взрослых, а затем близко контактирует с малышом.
Врачи в разных странах сейчас в период распространения коронавируса заметили среди детей резкий рост случаев болезни Кавасаки.

Евгений Тимаков подтвердил, что коронавирус у детей может вызвать синдром Кавасаки. Он отметил, что это заболевание может спровоцировать любая инфекция у тех, у кого есть предрасположенность к этому синдрому. Он посоветовал при малейших каких-то начальных проявлениях сразу делать профилактику.

ИЧ

Армия

Шойгу сообщил, откуда исходит наибольшая угроза для безопасности России

Шойгу сообщил, откуда исходит наибольшая угроза для безопасности России

Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу заявил в ходе заседания коллегии Минобороны, что западное стратегическое направление остается наиболее угрожаемым для военной безопасности России.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью