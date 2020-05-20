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20 мая 2020, 22:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

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Глава Ростуризма Зарина Догузова прокомментировала рекомендации Роспотребнадзора по работе санаториев на россйских курортах, открытия которых так ждут россияне. По словам Догузовой, работу по корректировке рекомендаций к санаторно-курортному комплексу для начала санаторно-курортного сезона проделали совместно Ростуризм, Роспотребнадзор и Министерство экономического развития.

Она рассказала, что из обновленных рекомендаций убрали некоторые избыточные требования. Ростуризм продолжает обсуждать с коллегами и представителями отрасли "сбалансированные требования по выходу из карантинных мер для всех субъектов отрасли и видов размещения".

Среди рекомендаций Роспотребнадзора для работы санаториев: прием граждан только при наличии у них отрицательных результатов теста на коронавирусную инфекцию, отсутствие контактов с заразившимися в течение двух недель до даты отъезда. По приезду в санаторий и ежедневно отдыхающим будут измерять температуру. В случае выявления повышенной температуры или других признаков ОРВИ отдыхающего изолируют.

Роспотребнадзор рекомендует допускать к работе сотрудников только с справками об отсутствии у них новой инфекции, проводить еженедельное тестирование работников на наличие вируса.

Санаториям, у которых есть пляжи, рекомендовано рассчитывать их вместимость с учетом необходимости поддерживать социальную дистанцию.

Питание для ограничения контактов постояльцев должно быть организовано по номерам. В столовых и кафе питание можно организовать при условии обеспечения социального дистанцирования.