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Глава Ростуризма Зарина Догузова прокомментировала рекомендации Роспотребнадзора по работе санаториев

, 22:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Глава Ростуризма Зарина Догузова прокомментировала рекомендации Роспотребнадзора по работе санаториев
pexels.com

Глава Ростуризма Зарина Догузова прокомментировала рекомендации Роспотребнадзора по работе санаториев на россйских курортах, открытия которых так ждут россияне. По словам Догузовой, работу по корректировке рекомендаций к санаторно-курортному комплексу для начала санаторно-курортного сезона проделали совместно Ростуризм, Роспотребнадзор и Министерство экономического развития.

Она рассказала, что из обновленных рекомендаций убрали некоторые избыточные требования. Ростуризм продолжает обсуждать с коллегами и представителями отрасли "сбалансированные требования по выходу из карантинных мер для всех субъектов отрасли и видов размещения".

Среди рекомендаций Роспотребнадзора для работы санаториев: прием граждан только при наличии у них отрицательных результатов теста на коронавирусную инфекцию, отсутствие контактов с заразившимися в течение двух недель до даты отъезда. По приезду в санаторий и ежедневно отдыхающим будут измерять температуру. В случае выявления повышенной температуры или других признаков ОРВИ отдыхающего изолируют.

Роспотребнадзор рекомендует допускать к работе сотрудников только с справками об отсутствии у них новой инфекции, проводить еженедельное тестирование работников на наличие вируса.

Санаториям, у которых есть пляжи, рекомендовано рассчитывать их вместимость с учетом необходимости поддерживать социальную дистанцию.

Питание для ограничения контактов постояльцев должно быть организовано по номерам. В столовых и кафе питание можно организовать при условии обеспечения социального дистанцирования.

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