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В Саратовской области за минувшие сутки скончались 3 пациента с коронавирусом

, 18:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости.

В Саратовской области за минувшие сутки скончались 3 пациента с коронавирусом
Коронавирус. Фото: pixabay.com

В Саратовской области число летальных случаев среди пациентов с коронавирусом нового типа за минувшие  сутки выросло на 3. Об этом сообщил региональный минздрав.

Всего в области с начала пандемии лабораторно подтверждены 2072 человека, зараженных COVID-19, в том числе 92 за последние 24 часа. В регионе уже выздоровели 580 пациентов. К 19 мая было известно о 12 скончавшихся.

Также из 738 больных, находящихся на стационарном лечении, 99 человек на кислородной поддержке, 40 пациентов - на ИВЛ.

Ранее сообщалось: главный раввин России Берл Лазар считает коронавирусную инфекцию COVID-19 карой за разобщенность людей.

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