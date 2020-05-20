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Главный раввин России Берл Лазар расценил COVID-19 как кару за разобщенность людей

, 18:11 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

Главный раввин России Берл Лазар расценил COVID-19 как кару за разобщенность людей
Берл Лазар, фото: Kremlin Pool, globallookpress.com

Главный раввин России Берл Лазар считает коронавирусную инфекцию COVID-19 карой за разобщенность людей. По мнению Берла Лазара, из-за пандемии коронавируса у людей сейчас нет возможности собираться вместе молиться, или праздновать вместе, поэтому COVID - наказание за разобщенность.

Главный раввин России cоветует для исправления ситуации больше любить, уважать и поддерживать друг друга. Лазар написал в статье, опубликованной в журнале «Лехаим», что «семь видов бедствий приходят в мир за семь видов грехов»: если люди не отдают десятой части своих доходов на помощь ближнему, наступает голод; если люди нарушают законы Торы, приходит моровая язва; если царит неправедный суд, приходит война. По его словам, это не наказание от Бога, а следствие неправильного поведения и нарушений заповедей.

«Каждая заповедь, которую мы исполняем, добавляет защиты, а каждое нарушение заповеди защиту уменьшает», - объяснил раввин.

«Вот и сейчас, во время пандемии, нам в очередной раз продемонстрировали, что все не случайно, все происходит по принципу «мера за меру». Смотрите, вирус не дает людям собираться, молиться вместе, праздновать вместе: это явное указание на то, что именно в этой области мы «что-то недоработали»: нам недостает единства, взаимопонимания, взаимной поддержк!», – подчеркнул главный раввин России Берл Лазар.

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