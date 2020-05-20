Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

Психолог назвал самую уязвимую категорию людей на выходе из самоизоляции

, 17:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Ридус

Психолог назвал самую уязвимую категорию людей на выходе из самоизоляции
pixabay.com, подростки

Директор психологического центра, зампредседателя СПЧ Ирина Киркора назвала самую уязвимую категорию людей после снятия ограничений из-за коронавируса. По словам эксперта, это подростки, которые вырвутся на волю.

После двух месяцев заточения молодежь будет стараться компенсировать это максимально, а такое поведение может привести к неприятностям. Поэтому психолог призывает родителей пообщаться с подростками и объяснить о рисках, которые могут их ожидать. Но подросток может и не прислушаться к родителям, а они, в свою очередь, могут просто и не узнать о его поведении, отметила Ирина.

Психолог Дмитрий Леонтьев: «Большинству людей не нужна свобода»

НС

Армия

Шойгу сообщил, откуда исходит наибольшая угроза для безопасности России

Шойгу сообщил, откуда исходит наибольшая угроза для безопасности России

Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу заявил в ходе заседания коллегии Минобороны, что западное стратегическое направление остается наиболее угрожаемым для военной безопасности России.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью