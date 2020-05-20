Психолог назвал самую уязвимую категорию людей на выходе из самоизоляции

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20 мая 2020, 17:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Ридус

pixabay.com, подростки

Директор психологического центра, зампредседателя СПЧ Ирина Киркора назвала самую уязвимую категорию людей после снятия ограничений из-за коронавируса. По словам эксперта, это подростки, которые вырвутся на волю.

После двух месяцев заточения молодежь будет стараться компенсировать это максимально, а такое поведение может привести к неприятностям. Поэтому психолог призывает родителей пообщаться с подростками и объяснить о рисках, которые могут их ожидать. Но подросток может и не прислушаться к родителям, а они, в свою очередь, могут просто и не узнать о его поведении, отметила Ирина.

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