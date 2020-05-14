Психолог Дмитрий Леонтьев: «Большинству людей не нужна свобода»

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14 мая 2020, 23:09 [ «Аргументы Недели», Анастасия Нечепурнова ] Источник: Новая Газета

Фото: social.hse.ru

Российский психолог, доктор психологических наук, профессор, заведующий Международной лабораторией позитивной психологии личности и мотивации НИУ ВШЭ Дмитрий Леонтьев рассказал, почему мы так боимся неопределенности.

В период пандемии для многих людей главной сложностью стала сплошная неопределенность. Многие до сих пор не знают, смогут ли они вернуться к работе, потянут ли кредиты или будут вынуждены залезть в долги ещё больше. В целом мир все время меняется, а особенно сейчас, скорость изменений постоянно увеличивается. Почему почти все в той или иной степени сталкиваются с состоянием неопределенности? «Во-первых, потому что в условиях неопределенности и непредсказуемости внешней среды главное, на что можно опираться, — это собственная личность. А нас сотни лет убеждали, что надо делать то, что дядя скажет, — он умный, он лучше знает. Во-вторых, потому что те люди, которые принимают у нас решения за всех, сильно недооценивают аспект неопределенности и пытаются в максимальной степени сформировать определенность, предсказуемость, что является абсолютно безнадежным делом, обреченным на неудачу», – отвечает эксперт.

Сейчас особенно активно в нашу жизнь внедряется термин «выученная беспомощность», когда разрывается связь между усилиями и результатом. Раньше социологические опросы показывали, что до 87% россиян убеждены, что не могут влиять на свою жизнь. Однако последние данные, которые публиковались прошлым летом, оказались очень оптимистичными — резко увеличилось число людей, которые говорят, что в состоянии в той или иной степени это делать. «От людей мало что зависит, все зависит от начальства — это не новая ситуация. Это старая привычка. Не последних 30 или даже 100 лет. Это реальность, в которой мы жили очень и очень долго. А посеешь привычку — пожнешь характер….», – пояснил Дмитрий Леонтьев. Сейчас люди всё-таки поверили, что в их силах изменить ситуацию.



Последнее время стали много говорить о свободе. В том числе и свободе выбора. «Значимость свободы для граждан влияет, в частности, на то, приживутся в стране демократические институты или нет. В Ираке, как мы видим, не очень пока прижились — это попытка опережающего влияния. А то, с чем мы столкнулись в прошлом году, «московское лето», — это четкий симптом именно сдвига ценностей: роста значимости свободы, значимости самовыражения», – пояснил психолог. При этом, парадокс заключается в том, что большинству людей не нужна реальная свобода. Ведь свобода требует выбора, принятия ответственности, она энергозатратна.



Эксперт отметил и уникальную проблему, свойственную в основном российскому обществу — мы мало ценим жизнь. Отсюда презрение к здоровому образу жизни, ранние смерти. Позитивная психология, которой занимается Леонтьев, помогает ценить жизнь. Она говорит о ценности личности, о том, что делает человека счастливым.

Среди факторов, делающих человека счастливым – ощущение свободы выбора. Оно напрямую связано со счастьем, с благополучием.