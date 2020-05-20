Самые долгожданные, но неожиданные встречи: как дети находят своих родителей

Аргументы Недели → Общество 13+

20 мая 2020, 16:57 [ «Аргументы Недели», Анастасия Иванова ]

Фото: соцсети

Недавно жительница Сыктывкара нашла своего потерянного отца, которого искала 24 года «Аргументы недели» вспомнили другие удивительные случаи воссоединения родных людей.

В Китае родители нашли сына, похищенного 32 года назад.

Китайская пара воссоединилась со своим сыном спустя 32 года. Мао Инь был похищен в 1988 году в возрасте двух лет. По дороге домой из детского сада, отец остановился, чтобы принести сыну воды. Мужчина отлучился всего на несколько минут, но по возвращению мальчика уже не было рядом. Мао искали не только в родном городе, но и за пределами. Мама ребенка расклеила сотни плакатов, раздала тысячи листовок, даже уволилась с работы, чтобы полностью уделить время поискам мальчика. Однако Мао так и не нашли.

Ребенка нашли спустя много лет. Полиция Сианя получила информацию о том, что через несколько лет после исчезновения Мао Иня появились данные об его усыновлении. Был запрос на тест ДНК, и оказался он положительным.

Долгожданная встреча состоялась и родители смогли воссоединиться со своим ребенком. Мао Инь знает историю своего происхождения и теперь не планирует расставаться со своими настоящими родителями.

Обнаружили подмену спустя 40 лет.

Роды зафиксированы 7 марта 1978 года – на свет появились сразу четыре малыша в один день. Через несколько дней при выписке акушеры перепутали двух девочек – дочерей Риммы Швецовой и Юлии Савельевой.

Подозрения у Риммы Швецовой появились практически сразу после ее возвращения с дочерью из больницы. Но подозрениям молодая мама придавать значение не стала. По мере взросления дочки, сомнения усиливались. Это стало почвой для ссор в семье, дошло и до развода пары.

В семье Савельевых наоборот – на внешнее несходство не обращали внимания. О том, что дочка может оказаться чужой, узнали только после того, как о подозрениях заявила ее вероятная биологическая мать Римма Швецова.

В поисках правды Римма обратилась в программу «Пусть говорят» Первого канала, по словам адвоката. Во время записи выпуска сомнения Швецовой подтвердились – ДНК-тесты показали родство Татьяны Савельевой со Швецовыми, а Вероники Швецовой – с Савельевыми. Обе семьи были шокированы результатами.

Отец и дочь нашли друг друга спустя 50 лет.

Девочка потеряла своего отца, когда ей было всего 3 года. Потеряла не в смысле, что он «умер», а действительно отец потерялся. Отец, поссорившись с матерью девочки, оставил семью по личным причинам.

Спустя многие годы, девочке уже исполнился 51 год, она решила найти отца. Она узнала о существовании сводной сестры, которую быстро нашла в социальной сети Facebook.

Написав девушке сообщение, она и не подозревала, что рядом сидел ее отец. Тот связался со своей 51-летней дочерью и договорился с ней о встрече.

Встреча была эмоциональной. Отец узнал о существовании своих внуков и правнуков, о которых и не подозревал.