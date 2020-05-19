24 года жительница Сыктывкара искала своего отца. Все это время он был в подвале соседнего дома

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19 мая 2020, 14:45 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: cоцсети

35-летняя жительница Сыктывкара Анстасия 24 года не оставляла попыток найти своего отца. Последний раз она видела его еще ребенком - ей тогда было всего шесть лет.

Мать женщины считала супруга давно умершим, смирилась с ситуацией, но дочь в это не верила. Она хранила надежду, а как выросла — стала искать отца. Обивала пороги полиции, ходила на передачи типа "Жди меня", искала знакомых. Но всё безрезультатно.

Помогла чистая случайность. В одном из местных пабликов запостили фото бездомного. Мол, мужчина живёт в подвале многоэтажки, выглядит плохо и явно нуждается в помощи. Начались поиски его близких, так и вышли на Настю, сообщает канал "MAsh".

Жильцом подвала соседнего дома и оказался её папа. Родные встретились, дочь забрала его домой — сейчас пытается вернуть к нормальной жизни.