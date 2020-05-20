Власти Омской области решили продлить режим самоизоляции до начала лета

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20 мая 2020, 16:07 [ «Аргументы Недели» ] Источник: gorod55.ru

Проверка документов. Фото: сайт МВД

В Омской области на заседании регионального оперштаба было принято решение продлить режим самоизоляции в регионе до 1 июня.

Ранее губернатор Омской области Александр Бурков заявлял, что регион выйдет на плато по количеству зараженных коронавирусом в июне, а пик заболеваемости будет достигнут к концу мая. По его словам, пока этого не произойдет, в регионе не будут отменять самоизоляцию.

Тем не менее, в регионе уже разработан поэтапный план выхода из режима. В первую очередь, омичам разрешат тренироваться на улице, затем будут открывать крупные ТЦ и кинотеатры.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова назвала регионы, которые готовы к смягчению ограничений из-за коронавируса.