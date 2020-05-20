Россиян предупреждают о мошенничестве через объявления о работе

Граждан Российской Федерации предупредили о новом виде мошенничества, когда преступники получают доступ к денежным средствам через объявление о работе для кандидатов без опыта.
Во время так называемого тестирования соискателя просят установить программу удаленного доступа к компьютеру или мобильному устройству. Если человек скачает программу, преступники смогут зайти в личный банковский кабинет и снять все средства, с помощью уведомлений, которые будут им известны посредством удаленного доступа.
Данный вид мошенничества является одним из вариантов социальной инженерии, на которую приходится наибольшая доля попыток злоумышленников получить доступ к средствам граждан.
Эксперт рассказал о поддельных сайтах госуслуг.