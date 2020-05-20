Россиян предупреждают о мошенничестве через объявления о работе

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20 мая 2020, 16:01 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Banki.ru

pixabay.com, хакеры

Граждан Российской Федерации предупредили о новом виде мошенничества, когда преступники получают доступ к денежным средствам через объявление о работе для кандидатов без опыта.

Во время так называемого тестирования соискателя просят установить программу удаленного доступа к компьютеру или мобильному устройству. Если человек скачает программу, преступники смогут зайти в личный банковский кабинет и снять все средства, с помощью уведомлений, которые будут им известны посредством удаленного доступа.

Данный вид мошенничества является одним из вариантов социальной инженерии, на которую приходится наибольшая доля попыток злоумышленников получить доступ к средствам граждан.

Эксперт рассказал о поддельных сайтах госуслуг.