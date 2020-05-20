Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

Россиян предупреждают о мошенничестве через объявления о работе

, 16:01 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Banki.ru

Россиян предупреждают о мошенничестве через объявления о работе
pixabay.com, хакеры

Граждан Российской Федерации предупредили о новом виде мошенничества, когда преступники получают доступ к денежным средствам через объявление о работе для кандидатов без опыта.

Во время так называемого тестирования соискателя просят установить программу удаленного доступа к компьютеру или мобильному устройству. Если человек скачает программу, преступники смогут зайти в личный банковский кабинет и снять все средства, с помощью уведомлений, которые будут им известны посредством удаленного доступа.

Данный вид мошенничества является одним из вариантов социальной инженерии, на которую приходится наибольшая доля попыток злоумышленников получить доступ к средствам граждан.

Эксперт рассказал о поддельных сайтах госуслуг.

НС

Общество

До появления вакцины нам придётся жить в предвоенном режиме

До появления вакцины нам придётся жить в предвоенном режиме

Ещё не закончилась первая волна пандемии, как учёные предсказывают наступление второй. Также различные эксперты предупреждают о невозможности восстановления экономики в этом году. На это уйдёт несколько лет.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью