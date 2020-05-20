Компании готовятся к закату эры ископаемого топлива

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20 мая 2020, 15:41 [ «Аргументы Недели», Анастасия Нечепурнова ] Источник: Colta

Pixabay

Переход на использование возобновляемых источников энергии неизбежен, хотя полного отказа от ископаемого топлива ждать ещё очень долго. Но не так долго, как может показаться: Германия к 2050 году будет производить от 80% до 100% электроэнергии с помощью ВИЭ, Великобритания прекратит сжигать уголь к 2025 году, а Калифорния полностью перейдет на ВИЭ к 2045 году...

Ископаемое топливо и атомная энергетика сильнее других страдают от текущего кризиса. По данным Международного энергетического агентства, в первом квартале 2020 года глобальный спрос на энергию упал на 3,8%. Спрос на уголь сократился на 8% по сравнению с первым кварталом 2019 года, на нефть — на 5%, на газ — на 2%. А вот производство электроэнергии за счет ВИЭ (возобновляемых источников энергии) в первом квартале 2020 года выросло на 3% — и это единственный сектор энергетики, который в кризис показал положительную динамику.

Цифры говорят сами за себя. От угля, нефти и газа пора отказываться. На это есть две основные причины.

Первая — глобальное потепление, которое приводит к засухам, наводнениям, ураганам и т.д. Если человечество будет использовать ископаемое топливо в тех же масштабах, в каких оно это делает сейчас, к концу XXI века глобальная температура воздуха повысится на 4°С, что приведет к необратимым катастрофическим последствиям. Чтобы не дошло до беды, необходимо перейти на энергию солнца, ветра, воды, биомассы, геотермальную энергию, энергию волн, приливов и отливов.

Вторая — экологический кризис, который уничтожает естественные экосистемы и крайне негативно влияет на здоровье людей. От сердечно-сосудистых заболеваний и болезней органов дыхания, которые обусловлены сжиганием ископаемого топлива, в мире умирают ежегодно миллионы человек.

При этом, нефти в мире добывают очень много. Напомним, в апреле фьючерсы на поставку нефти марки WTI впервые в истории ушли в минус. Да, ситуацию можно назвать исключительной, но всё-таки колоссальный избыток предложения на рынке нефти очевиден.

В период пандемии многим просто некогда думать о том, как перейти на возобновляемые источники энергии. Однако многие активисты, экономисты и даже бизнесмены и политики рассматривают кризис COVID-19 как возможность изменить глобальную экономическую модель развития и сделать ее ориентированной на человека, а также на борьбу с изменением климата.

Удивительно, но вопреки мнениям критиков солнечная и ветровая энергетика — сейчас самые дешевые источники энергии на 2/3 всех территорий, заселенных людьми. Произвести 1 кВт·ч за счет ветра или солнца сейчас стоит от трех центов (или от двух рублей), за счет газа — от четырех центов (или от трех рублей), за счет АЭС — от восьми рублей.

В России ситуация обстоит несколько иначе, но лишь из-за того, что современная возобновляемая энергетика в нашей стране начала развиваться всего несколько лет назад. При этом, Россия обладает самой крупной в мире территорией с большим природно-климатическим разнообразием, а значит, богатством в смысле ресурсов ВИЭ. Развитие солнечной энергетики в России особенно перспективно на юге европейской части, а также на юге Сибири и в Республике Саха. Кроме того, по оценкам Всемирной ассоциации ветроэнергетики (WWEA), у России самый большой в мире ветропотенциал. В целом применение ветроэнергетических установок целесообразно при скорости ветра от 5 м/с и очень эффективно при скорости от 7 м/с. В России много регионов с такой скоростью ветра, включая густонаселенный юг европейской части России, где уже строятся первые ветропарки.

Самое главное преимущество ВИЭ – ресурсы возобновляемой энергетики распределены по нашей планете гораздо более равномерно, чем ископаемое топливо, такими ресурсами располагает каждая страна. Таким образом, геополитика возобновляемой энергетики будет кардинально отличаться от геополитики ископаемого топлива, причем в лучшую сторону: международные отношения станут более симметричными и стабильными, а страны будут все чаще вовлекаться в такие международные коммерческие отношения, которые для них более предпочтительны, а не в те, в которых они только вынуждены участвовать.

Это ли не мечта?