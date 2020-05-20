Наталья Поклонская рассказала, что думает о просьбах крымчан вернуться в должность прокурора

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20 мая 2020, 15:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Наталья Поклонская, twitter.com

Депутат Государственной Думы от Крыма Наталья Поклонская поблагодарила жителей Крымской республики за их просьбы опять стать прокурором, но отметила, что принятие такого решения от нее не зависит.

Наталья назвала себя человеком команды, поэтому где руководители прикажут ей служить стране, там Поклонская и будет прилагать максимум сил.

"Прокуратуру Крыма мы создавали с учетом полученного опыта службы в Генеральной прокуратуре Украины под руководством Виктора Павловича Пшонки", - сообщила депутат. Она добавила, что после того, как на Украине произошел государственный переворот,"институт прокуратуры уничтожен полностью".

Прокурорами назначались люди, по словам Поклонской, которые ничего общего с прокуратурой не имели. При этом нет "процессуальной оценки вооруженного захвата власти и массовых убийств в Киеве". Это сокрытие преступления людьми, которые называли себя прокурорами, добавила депутат.

Ранее Наталья Поклонская назвала профанацией разработку Украиной стратегии по возвращению Крыма: слежка "за пузырьками в воде от дуновения ветра".