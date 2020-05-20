Член-корреспондент РАН отметил, что снимать ограничения в связи с коронавирусом еще рано

Сообщается: в Москве в борьбе с COVID-19 виден очевидный перелом. Об этом заявил член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук Александр Лукашев.
Специалист пояснил, что это не обычная вспышка сезонная, когда волна естественным образом приходит и также уходит. Сейчас все держится в основном на противоэпидемических мерах.
Лукашев добавил: снимать все существующие ограничения пока рано, потому что в большинстве российских регионов перелом в борьбе с эпидемией еще не наступил.
«Спад идет за счет Москвы, в большинстве»,— добавил эксперт.
Ранее сообщалось: бывший главный санитарный врач РФ, депутат Госдумы Геннадий Онищенко оценил текущую ситуацию с коронавирусной инфекцией COVID – 19 в России.