Член-корреспондент РАН отметил, что снимать ограничения в связи с коронавирусом еще рано

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20 мая 2020, 15:15 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости.

Коронавирус. Фото: pixabay.com

Сообщается: в Москве в борьбе с COVID-19 виден очевидный перелом. Об этом заявил член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук Александр Лукашев.

Специалист пояснил, что это не обычная вспышка сезонная, когда волна естественным образом приходит и также уходит. Сейчас все держится в основном на противоэпидемических мерах.

Лукашев добавил: снимать все существующие ограничения пока рано, потому что в большинстве российских регионов перелом в борьбе с эпидемией еще не наступил.

«Спад идет за счет Москвы, в большинстве»,— добавил эксперт.

Ранее сообщалось: бывший главный санитарный врач РФ, депутат Госдумы Геннадий Онищенко оценил текущую ситуацию с коронавирусной инфекцией COVID – 19 в России.