Патрушев связал нарушения при выполнении нацпроектов с коррупцией

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20 мая 2020, 15:12 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

фото: Kremlin Pool/Global Look Press, Патрушев Николай

Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев потребовал усилить контроль и не допустить хищений при реализации национальных проектов. Он отметоил, что в основном эти нарушения связаны с коррупцией.

Не соблюдается порядок организации государственных закупок, происходит оплата фактически невыполненных или некачественных работ и поставок продукции, фальсифицируются отчетные показатели.

На совещании в режиме видеосвязи по актуальным вопросам нацбезопасности в Приволжском федеральном округе Николай Патрушев назвал важным не допустить к реализации государственных и муниципальных контрактов тех, кто "преследует цели необоснованного получения прибыли".

Он уточнил, что нарушения чаще всего фиксируют при реализации нацпроектов "Жилье и городская среда", "Безопасные и качественные автомобильные дороги", "Демография", "Образование", "Культура", "Здравоохранение".