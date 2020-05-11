Во время пандемии COVID-19 в России возможно появление новых коррупционных схем

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11 мая 2020, 13:42 [ «Аргументы Недели», Николай ХОХЛОВ ]

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По данным Центра изучения новых вызовов и угроз национальной безопасности РФ, количество случаев взяточничества в России в первом квартале 2020 года выросло на 8,7% . Увеличилось и число крупных взяток – почти до 800 случаев. Злоупотреблений должностными полномочиями набралось около 700.

Известно, что наибольший коррупционный доход приносят госзакупки. В настоящее время закупки, направленные на профилактику, предупреждение и ликвидацию последствий COVID-19, могут проводиться у единственного поставщика при условии, что между целью (борьба с коронавирусом) и предметом закупки есть причинно-следственная связь. Теперь, при рассмотрении жалоб на госзаказчиков и во время проведения проверок, пандемию могут рассматривать как обстоятельство непреодолимой силы.

По данным ФАС России, за 2017-2019 годы число картельных сговоров с участием госорганов увеличилось с 204 до 320, а госзаказчиков - с 48 до 83. По подсчетам Генпрокуратуры РФ, прошлогодний ущерб от коррупционных деяний составил 55,1 млрд руб., или 8,8% от общей суммы материального ущерба, причиненного всеми видами преступлений.

Неотвратимость ответственности за содеянное в коррупционных делах по-прежнему срабатывает не всегда. По данным Судебного департамента при Верховном Суде России, в прошлом году за коррупционные преступления осудили 15,5 тысяч человек. К реальному же лишению свободы приговорили всего 1,4 тысячу коррупционеров.

Незадолго до начала пандемии COVID-19, Владимир Путин заявил, что «бороться с коррупцией необходимо всегда и на всех направлениях», обязав прокуратуру уделить особое внимание защите бюджетных средств, выделяемых на реализацию нацпроектов, госпрограмм и гособоронзаказа, а также начать возвращать «украденные у страны и общества активы и средства». Надеемся, что его поручения не станут очередным набором благих пожеланий силовикам и будут воплощены в жизнь.