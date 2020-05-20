«И тебя вылечат»

Аргументы Недели → Общество 13+

20 мая 2020, 14:32 [ «Аргументы Недели», Александр Григорьев ]

Фото: соцсети

Как ни странно, но пандемия к-вируса и всеобщая истерия принесли человечеству немного пользы. Доказав через трупы, что только государственная, а не частная система здравоохранения имеет право на жизнь. А за слова «медицинские услуги» надо расстреливать.

Печальный лидер по количеству павших на войне с уханьским чудовищем, США, вообще практически не имеют бюджетных систем оказания медицинской помощи. Платишь – будут стараться спасти. Нет денег – ползи в район кладбища.

Одуревшие от своего американофильства российские чиновники спят и видят, как бы побыстрее сломать и нашу систему и навязать штатовскую.

- В СССР проблема здоровья человека — это была проблема государства, а в России — это его личная финансовая проблема, — говорит академик РАН Владимир Бетелин.

Протаскивающие все это безумие чиновники как раньше пели про «оптимизацию», так сегодня поют про новые койки в новых больницах. Вначале бабки рубили на разрушении, теперь на строительстве. Для этой породы людей зарабатывать на чужих болезнях, страхах, боли — нормальное явление, которое не отягощает то, что у других называется совестью. Собственно, именно эту систему: «зарабатывания» на всём и всех — на рождении, болезни, смерти — и называют англосакской. «Деньги не пахнут» — вот девиз наследников королевы Виктории. Где бы они ни жили: в «старой доброй Англии», в США, в России…

— Причина проблем медицины России в том, что страна уже в течение более четверти века следует наряду с «конституцией акционеров» ещё одному из наиболее важных и разрушительных «общепризнанных международных принципов и норм». А именно — государство должно только создавать правовые и экономические условия для медицины, но непосредственно ей не управлять. И, прежде всего не управлять частной медициной, поскольку ГК РФ законодательно утвердил её главную цель — прибыль. Поэтому очевидно, что с такой медицинской армией, каждое подразделение которой действует в своих узкокорыстных интересах, без общих цели и управления, обеспечить победу в войне с пандемией невозможно. То есть охрану здоровья всего населения России, — резюмирует академик Владимир Бетелин.

О том, кто «соптимизировал» больницы, почему незаконно носить купленные маски и перчатки в материале «АН» «Минздрав уполномочен промолчать»

