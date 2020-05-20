Совет Федерации: Единого дня начала летней оздоровительной кампании для детей в этом году не будет

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20 мая 2020, 14:17 [ «Аргументы Недели» ]

Сенатор Инна Святенко. Фото: сайт Совета Федерации РФ

В этом году каждый регион будет самостоятельно определять начало летней оздоровительной кампании в зависимости от эпидемиологической обстановки. Об этом заявила председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко.

К тому выводу члены комитета пришли по итогам заседания с участием представителей Роспотребнадзора и департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения РФ.

Роспотребнадзор считает, что в новых условиях следует создать максимально закрытый режим работы лагерей, когда сотрудники в течение всего времени должны будут находиться на территории учреждения. В Минпросвещения предполагают, что летние смены в детских лагерях могут сократиться с 21 до 14 дней – с такой инициативой выступал и Роспотребнадзор.

Старт летней оздоровительной кампании для детей в регионах России может быть дан с 1 июля. Тем не менее, окончательную дату будут определять регионы.

Также сообщается, что в настоящее время около 33,4 тысяч организаций отдыха и оздоровления для детей готовы к открытию в этом году с учетом ситуации, связанной с пандемией.