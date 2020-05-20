Синоптики: Москву ждет «самый холодный день» и мокрый снег в четверг

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20 мая 2020, 14:06 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото:снег, pixabay.com

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, какая погода ждет москвичей и гостей столицы в четверг, 21 мая. По его словам, он станет самым холодным днем месяца и с “аномальным” количеством осадков.

“Дело в том, что в очаге полярного холода образуется высотный циклон, который обрушится проливными осадками. Учитывая, что уже на высоте 883 метра (уровень облаков нижнего яруса) температура станет отрицательной (минус 0,6 градуса), а у земли к утру понизится до плюс одного — плюс шести, то ближайшей ночью и в утренние часы четверга дожди местами начнут переходить в заряды мокрого снега с существенным ухудшением видимости”, - пояснил он.

Тишковец отметил, что выпадет до 23-28 миллиметров осадков - половина месячной нормы, а температура днем не превысит +8-10 градусов.