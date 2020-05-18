В Москве на этой неделе может пойти снег

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18 мая 2020, 13:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: АГН "Москва"

Термометр. Фото: pixabay.com

Синоптики предупреждают, что в Москве на этой неделе может выпасть снег. При этом холоднее всего будет в понедельник и в ночь со среды на четверг. Об этом рассказали в центре погоды «Фобос».

«Пройдет еще один атмосферный фронт, температура ночью понизится до плюс 2-3 градусов, и мы даже не исключаем, что осадки в это время будут идти не только в виде дождя, но и со снежинками», - заявляют специалисты.

К концу недели погода улучшится: ветер станет слабее, а осадки прекратятся. Погода будет солнечная, но прохладная. Воздух на выходных прогреется до 14-16 градусов тепла.

Ранее сообщалось, что текущий май может оказаться одним из самых холодных в Петербурге.