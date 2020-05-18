Текущий май может оказаться одним из самых холодных в Петербурге

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18 мая 2020, 08:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Невские новости

Термометр. Фото: pixabay.com

Метеоролог Михаил Леус рассказал, что этот май может оказаться для жителей Санкт-Петербурга одним из самых холодных за XXI век. Согласно прогнозам, средняя температура воздуха составит около +9 градусов.

Отмечается, что обычно средняя температура в Петербурге в мае достигает +11 градусов. При этом теплая погода может наступить и в самом конце месяца.

В этом году предполагается, что самой холодной окажется первая половина этой недели. Петербуржцев ожидают дожди и сильная облачность. Днем воздух будет прогреваться до +9 градусов, а ночами опустится до +3 градусов.

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