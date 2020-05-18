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Синоптик призвал не ждать тепла в центральной части РФ до конца мая

, 07:15 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НСН

Синоптик призвал не ждать тепла в центральной части РФ до конца мая
закат, озеро, pixabay.com

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец призвал жителей России не ждать тепла в центральной части страны до конца мая. Более того, по его словам, погода будет пасмурной и дождливой.

Тишковец уточнил, что к следующим выходным столбики термометров в центральной части РФ "с трудом" поднимутся до плюс 15 градусов, причем почти ежедневно будут идти кратковременные дожди.

По словам синоптика, речь идет о холодном, типично осеннем, периоде. Евгений Тишковец заметил, что в мае столь затяжные холода случаются не чаще, чем раз в пятнадцать лет. Он добавил, что 20-градусные значения россияне увидят ближе к последним дням весны.

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