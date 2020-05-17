Москвичей предупредили о ежедневных дождях и холоде на следующей неделе

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17 мая 2020, 09:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: Москва, pixels.com

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, какая погода ожидает Московский регион на следующей неделе. По его словам, теплая погода сменится ветром и дождями.

«В общих чертах, тепла на следующей недели не будет. Погода останется прохладной, в отдельные дни ветреная, каждый день дожди», - пояснил он.

Леус отметил, что преобладать будет циклоническая деятельность, поэтому в понедельник будет облачная погода с прояснениями, днем от +11 до +13 градусов, а ночью температура упадет до 5-7. Он добавил, что уже во вторник столица окажется в «холодной тыловой части», днем – от 12 до 14 градусов, а ночью – от 3 до 5. Северный, северо-западный ветер 5-10 метров в секунду, подчеркнул синоптик. Характер погоды не изменится всю неделю.

«Такой характер погоды нельзя назвать похолоданием. Сейчас уже достаточно длинное время в Москве прохладная погода, температура на 2-5 градусов ниже нормы», - заключил он.