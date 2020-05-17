В Гидрометцентре прогнозируют аномально холодную погоду в центральных областях России в ближайшие дни

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17 мая 2020, 08:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

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Роман Вильфанд, научный руководитель Гидрометцентра, предупредил об аномально холодной погоде на ближайшие шесть дней в областях Центральной России. По прогнозу Вильфанда, устойчиво прохладно в умеренных и северных широтах России.

В ближайшие дни в центре страны температура ниже нормы на 3-4 градуса. Синоптик объяснил, что такая аномально холодная погода связана с переносом воздушных масс с северо-запада. Дневные температуры воздух не поднимутся выше 17 градусов до пятницы, 22 мая, включительно.

По данным Гидрометцентра, в воскресенье, 17 мая, днем в Москве ожидается 14-16 градусов тепла, в понедельник - 12-14, во вторник - 13-15 градусов, в среду и четверг - 11-16 градусов тепла, в пятницу - 12-17 градусов. Возможны дожди.

Напомним, в середине этой недели снег выпал в Петербурге. Снеговиков можно было лепить в соседних с северной столицей областях.