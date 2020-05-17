Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

В Гидрометцентре прогнозируют аномально холодную погоду в центральных областях России в ближайшие дни

, 08:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

В Гидрометцентре прогнозируют аномально холодную погоду в центральных областях России в ближайшие дни
pexels.com

Роман Вильфанд, научный руководитель Гидрометцентра, предупредил об аномально холодной погоде на ближайшие шесть дней в областях Центральной России.  По прогнозу Вильфанда, устойчиво прохладно в умеренных и северных широтах России.

В ближайшие дни в центре страны температура ниже нормы на 3-4 градуса.  Синоптик объяснил, что такая аномально холодная погода связана с переносом воздушных масс с северо-запада. Дневные температуры воздух не поднимутся выше 17 градусов до пятницы, 22 мая, включительно.

По данным Гидрометцентра, в воскресенье, 17 мая, днем в Москве ожидается 14-16 градусов тепла, в понедельник - 12-14, во вторник - 13-15 градусов, в среду и четверг - 11-16 градусов тепла, в пятницу - 12-17 градусов. Возможны дожди.

Напомним, в середине этой недели снег выпал в Петербурге. Снеговиков можно было лепить в соседних с северной столицей областях.

ИЧ

В мире

Bloomberg изменил название статьи об «убийстве русских коронавирусом» после критики Захаровой

Bloomberg изменил название статьи об «убийстве русских коронавирусом» после критики Захаровой

Агентство Bloomberg изменило название статьи: «Эксперты хотят знать, почему коронавирус не убил больше русских». В материале автор пытался разобраться в показателях смертности в России.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью