В Петербурге утром выпал снег

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14 мая 2020, 12:29 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Фонтанка.ру

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В Петербурге утром, 14 мая, выпал снег. Ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус сообщил, что мокрый снег растаял, теперь в северной столице ожидается облачная с прояснениями погода и дожди.

Как объяснил синоптик, погоду в Петербурге сформирует периферия очередного циклона, центр которого выходит на север Кольского полуострова. Температура воздуха в городе на Неве составит до плюс 12 градусов, в Ленинградской области — до плюс 13 градусов. Скорость ветра будет достигать 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление ожидается чуть ниже нормы, 756 миллиметров ртутного столба. Очевидцы рассказали, что ветер повалил дерево. Оно упало на пять машин во дворе дома 14, корпус 2, по Будапештской улице

Некоторое время жители Петербурга из-за снегопада не выходили из дома, боялись замерзнуть. Но со временем индекс самоизоляции стал падать и к 10 часам составил 2,4 балла.