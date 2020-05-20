В Тамбовской области зафиксирован шестой летальный исход от коронавируса

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20 мая 2020, 12:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: top68.ru

Больничная палата. Фото: Pixabay

В Тамбовской области скончался шестой пациент с коронавирусом. Ему было 56 лет, сообщает оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения инфекции в регионе.

Болезнь жителя Тамбова началась с ОРВИ, затем ему стало хуже, и его перевели в областную больницу с клиникой двухсторонней пневмонии. Смерть наступила на четвертый день после госпитализации.

В оперштабе добавили, что течение заболевания осложнилось острой дыхательной недостаточностью, респираторным дистресс-синдромом с развитием в финале выраженного отека легких. Как выяснилось, погибший страдал ожирением, гипертонией и ишемической болезнью сердца.

Ранее сообщалось, что в Костромской области 45 зараженных коронавирусом находятся в тяжелом состоянии.