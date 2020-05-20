В Костромской области 45 зараженных коронавирусом находятся в тяжелом состоянии

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20 мая 2020, 11:09 [ «Аргументы Недели» ] Источник: k1news.ru

Скорая помощь. Фото: сайт госорганов Костромской области.

По данным костромской областной администрации, в регионе в тяжелом и среднетяжелом состоянии находятся 45 зараженных коронавирусом. Трое из них подключены к аппаратам ИВЛ.

За последние сутки в области выявили еще 16 новых зараженных. Больше всего - в Мантурове, где семь новых инфицированных, в Костроме – пять.

Сообщается, что все они заразились после очного общения с ранее инфицированными.

На данный момент в регионе коронавирус подтвержден в 516 случаях.

Ранее сообщалось, что власти Пермского края решили продлить режим самоизоляции в регионе до 8 июня.