В Костромской области 45 зараженных коронавирусом находятся в тяжелом состоянии

По данным костромской областной администрации, в регионе в тяжелом и среднетяжелом состоянии находятся 45 зараженных коронавирусом. Трое из них подключены к аппаратам ИВЛ.
За последние сутки в области выявили еще 16 новых зараженных. Больше всего - в Мантурове, где семь новых инфицированных, в Костроме – пять.
Сообщается, что все они заразились после очного общения с ранее инфицированными.
На данный момент в регионе коронавирус подтвержден в 516 случаях.
Ранее сообщалось, что власти Пермского края решили продлить режим самоизоляции в регионе до 8 июня.