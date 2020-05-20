В Россию из-за пандемии смогут вернуться учителя, работающие за границей

В среду стало известно, что из-за ситуации с распространением коронавируса нового типа российские учителя, работающие за границей по гуманитарной программе Минпросвещения, смогут вернуться на родину.

В пресс-службе Министерства просвещения России сегодня днем уточнили, что российские учителя смогут вернуться на родину уже 25 мая.

Подчеркивается, что к настоящему моменту данный вопрос проработан сотрудниками вышеуказанного ведомства совместно с МИД России, Минкомсвязи России, Минтрансом России, Росавиацией и прочими заинтересованными государственными органами.