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Учитель оценил возможные изменения в работе школ

, 12:48 [ «Аргументы Недели» ]

Учитель оценил возможные изменения в работе школ
Школьник. Фото: pixabay.com

В Роспотребнадзоре составили список рекомендаций по работе школ на период риска распространения коронавирусной инфекции. Учитель Всеволод Луховицкий считает, что если родители и педагоги и поддержат предложенные меры, то властям регионов они точно придутся не по вкусу.

В ведомстве призвали закрепить за каждым классом свой кабинет и по возможности сократить в каждом классе число обучающихся. «Если Роспотребнадзор решит, что надо уменьшить количество детей в классе, безусловно, это поддержат все учителя и все родители, но это не поддержит ни один глава региона, потому что придется значительно увеличивать финансирование школ», - объяснил педагог.

Также он отметил, что проблемы могут возникнуть и с проведением занятий только в одном кабинете, передаёт Радио Sputnik. Он напомнил, что некоторые аудитории в школах обустроены специально для обучения конкретному предмету, например, химии.

АБ

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