Российские школьники могут остаться без общих перемен

В российских школах после их открытия могут отказаться от общих перемен для всех детей сразу. Такие меры организации учебного процесса подсказали в Роспотребнадзоре.
«Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок», - посоветовали в ведомстве.
Также учебным заведениям рекомендовали отказаться от проведения массовых мероприятий и по возможности сократить количество обучающихся в классе. Также во время перемен учебные помещения нужно дезинфицировать, а на входе в школу поставить дозатор с антисептиком.
Ранее власти Волгоградской области приняли решение завершить дистанционное обучение 15 мая.