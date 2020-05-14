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Российские школьники могут остаться без общих перемен

, 07:14 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Российские школьники могут остаться без общих перемен
Учебный класс. Фото: pixabay.com

В российских школах после их открытия могут отказаться от общих перемен для всех детей сразу. Такие меры организации учебного процесса подсказали в Роспотребнадзоре.

«Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок», - посоветовали в ведомстве.

Также учебным заведениям рекомендовали отказаться от проведения массовых мероприятий и по возможности сократить количество обучающихся в классе. Также во время перемен учебные помещения нужно дезинфицировать, а на входе в школу поставить дозатор с антисептиком.

Ранее власти Волгоградской области приняли решение завершить дистанционное обучение 15 мая.

АБ

Общество

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