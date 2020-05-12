Власти Волгоградской области приняли решение завершить дистанционное обучение 15 мая

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12 мая 2020, 11:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: v1.ru

Обучение. Фото: Pixabay

В Волгоградской области образовательный процесс для школьников завершится 15 мая.

По словам председателя областного комитета по образованию Алексея Волоцкова, текущая неделя «будет посвящена выставлению оценок». Официально дистанционное обучение в Волгоградской области завершится 15 мая.

Несмотря на то, что уроки прекратятся, учебный год завершится только в конце месяца. Сообщается, что учащиеся с первого по восьмой классы официально завершат год 22 мая, с девятого по 11 класс – 29 мая.

Волоцков отметил, что с 15 по 22 мая и 29 мая будут решаться оргвопросы, школьники смогут пообщаться с учителями и получить, задания на предстоящие летние каникулы.

Ране сообщалось, что в Волгоградской области коронавирус захватывает новые территории.