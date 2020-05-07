В Волгоградской области коронавирус захватывает новые территории

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7 мая 2020, 17:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: v1.ru

Врачи. Фото: Pixabay

В Волгоградской области коронавирус не зафиксирован только в двух районах.

До начала недели коронавируса не было в четырех районах Волгоградской области – Калачевском, Алексеевском, Октябрьском и Ольховском. 3 мая коронавирус добрался до Калачевского, а 7 мая – до Алексеевского района.

По данным областного регионального штаба на 7 мая, в регионе выявлено 64 новых случая, а общее количество заболевших составило 711 человек. За последние сутки больше всего заболевших выявлено в областном центре – 31 человек.

Ранее сообщалось, что в Кировской области продолжает расти число заразившихся коронавирусом.