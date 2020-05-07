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В Кировской области продолжает расти число заразившихся коронавирусом

, 15:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: vgorodekirove.ru

В Кировской области продолжает расти число заразившихся коронавирусом
г. Киров. Фото: сайт правительства Кировской области.

Минздрав Кировской области сообщил о 29 новых случаях заражения коронавирусом.

Таким образом, на утро 7 мая общее число заражений в регионе составляет 740 случаев.

«В структуре общей заболеваемости коронавирусом в Кировской области 61% приходится на мужчин. Под медицинским наблюдением в домашних условиях находятся 5365 человек, в том числе 601 ребёнок. Сняты с карантина 7820 взрослых и 1032 ребенка», – говорится в сообщении.

За минувшие сутки в лабораториях региона выполнено более 1 750 исследований. За весь период наблюдения тестирование на COVID-19 прошли 50 231 человек.

Ранее сообщалось, что в Кировской области перевернулась лодка, погибли женщина и ребенок.

ДВа

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