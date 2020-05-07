В Кировской области продолжает расти число заразившихся коронавирусом

Минздрав Кировской области сообщил о 29 новых случаях заражения коронавирусом.
Таким образом, на утро 7 мая общее число заражений в регионе составляет 740 случаев.
«В структуре общей заболеваемости коронавирусом в Кировской области 61% приходится на мужчин. Под медицинским наблюдением в домашних условиях находятся 5365 человек, в том числе 601 ребёнок. Сняты с карантина 7820 взрослых и 1032 ребенка», – говорится в сообщении.
За минувшие сутки в лабораториях региона выполнено более 1 750 исследований. За весь период наблюдения тестирование на COVID-19 прошли 50 231 человек.
Ранее сообщалось, что в Кировской области перевернулась лодка, погибли женщина и ребенок.