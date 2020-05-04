В Кировской области перевернулась лодка, погибли женщина и ребенок

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4 мая 2020, 09:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: vgorodekirove.ru.

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Инцидент произошел в Кировской области в акватории реки Чепца . В 5 км от поселка Фаленки перевернулась лодка, где находились двое детей и двое взрослых.

Известно, что на место происшествия выехали следователи Зуевского межрайонного следственного отдела СУ СКР по Кировской области, а также специалисты-криминалисты аппарата следственного управления.

В результате трагедии погибли женщина и ребенок, их тела уже найдены. Водолазы продолжают поиски еще двоих жителей. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Красноярском крае задержали жителя Минусинска, который обвиняется в убийстве своей знакомой - врача-педиатра местной детской поликлиники у нее в квартире.