Результаты анализов на COVID-19 стали доступны в электронной медкарте

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20 мая 2020, 11:28 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Результаты лабораторных анализов на коронавирус COVID-19, проведенных в московских учреждениях здравоохранения после 20 апреля, стали доступны жителям российской столицы в электронной медицинской карте. Об этом рассказала Анастасия Ракова, заместитель мэра Москвы.

Как отметила Ракова, информация будет появляться в карте в течение двух-четырех дней после сдачи анализа. Помимо его подробной расшифровки прошедшие тест горожане получат четкую инструкцию по поводу того, что им необходимо сделать дальше.

В столице анализ на COVID-19 в обязательном порядке должны сдавать жители, у которых наблюдаются симптомы, характерные для ОРВИ. Кроме того, тестируют граждан, заболевших пневмонией, и людей, живущих с пациентом, зараженным коронавирусом. Также организован скрининг сотрудников, контактирующих с горожанами, – медиков, работников социальной сферы, ЖКХ и транспорта, полицейских.

На прошлой неделе в столице запустили исследование популяционного иммунитета населения к коронавирусу методом ИФА. Москвичей приглашают на бесплатную сдачу анализа в пункты забора крови, действующие на базе тридцати поликлиник.