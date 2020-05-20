Как сбежавший на родину «коронавирусник» заразил трех товарищей, любовницу и врачей

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20 мая 2020, 10:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: kp.ru

Фото: маска, pixels.com

Стало известно о мужчине, который заразился новой коронавирусной инфекцией в Москве, и решил навестить приятелей в родном городе. Отмечается, что заболевшему просто не успели установить отслеживающие его действия приложение, а правила соблюдения карантина, наверное, не напомнили, сообщает kp.ru.

Пациент переносил заболевание в достаточно легкой форме, что позволило ему без проблем добраться до места назначения. По прибытию пациент навестил возлюбленную, а потом забрал трех товарищей.

«Пришли трое. Обнялись. Стали выпивать. Разговор невольно зашёл за ковид … “Да я когда эту заразу подхватил, меня чуть не заперли. Еле вырвался к вам, родные мои”», - говорится в источнике.

На это высказывание собутыльники отреагировали негативно, а потом и вовсе избили товарища. Кроме того, недовольные потасовкой соседи вызвали полицию, а те, не сдерживая эмоций, отчитали нарушителя и позвонили в “скорую”.

В результате всех, включая любовницу и еще несколько человек, отправили в обсерватор. При этом двое заболели в тяжелой форме, а “виновник торжества” получил еще несколько телесных повреждений, в том числе сломанное ребро.