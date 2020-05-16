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В Чечне более 50 врачей заразились коронавирусом, умерла беременная женщина-медработник

, 20:09 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

В Чечне более 50 врачей заразились коронавирусом, умерла беременная женщина-медработник
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press, врачи

Министр здравоохранения Чечни Эльхан Сулейманов сообщил, что в регионе более 50 врачей заразились коронавирусом. Не удалось спасти жизнь молодой беременной девушки — медработника.

"Терять медработников мы ни в коем случае не можем. Переживаем за каждого, кто трудится в этих непростых условиях", - добавил министр. Региональные власти делают всё, чтобы обезопасить работу медиков. По словам Сулейманова, их обеспечили всеми необходимыми средствами защиты.

Ранее Рамзан Кадыров заявил, что принятые в Чеченской Республике меры по противодействию коронавирусу, которые некоторым показались слишком жесткими, оказались оправданы.

НС

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