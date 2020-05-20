Ростуризм назвал сроки начала курортного сезона

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20 мая 2020, 10:23 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Геленджик, pixabay.com

Руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова сообщила, что туристический сектор России начнет поэтапный выход из карантинных ограничений в ближайшее время. По ее словам, сначала откроются санатории с медицинской лицензией, коттеджи и апарт-отели в ряде регионов.

“... мы смотрим на летний сезон с большим оптимизмом. С 1 июня в большинстве регионов начнется первый этап выхода из карантинных мер. Мы сейчас в плотном взаимодействии с губернаторами, с Роспотребнадзором …", - пояснила она в эфире программы "Док-Ток" на Первом канале.

Догузова отметила, что правила пребывания в зоне отдыха могут отличаться в зависимости от развития эпидемиологической ситуации в стране. По ее словам, все требования будут уточнены в течение ближайших десяти дней. Она добавила, что в первую очередь речь идет о санаторно-курортных учреждениях с медицинской лицензией.

Ранее сообщалось, что в Сочи откроют некоторые пляжи для туристов, но с соблюдением определнных санитарных условий.