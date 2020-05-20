Мэром Пятигорска стал замминистра дорожного хозяйства Ставропольского края⠀

Аргументы Недели → Общество 13+

20 мая 2020, 09:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов. Фото: соцсети

Главой Пятигорска назначен Дмитрий Ворошилов, исполняющий обязанности градоначальника. Такое решение приняла Гордума города-курорта.

«Действующая управленческая команда требует обновлений и реструктуризации. Мы должны стать открытыми и доступными», – заявил Ворошилов сразу после избрания.

Он также заявил, что собирается сделать Пятигорск курортной столицей Ставропольского края.

Ворошилов в 2006-2009 годах был заместителем председателя думы Пятигорска. Затем занимал различные руководящие должности в администрации Пятигорска, а после был назначен заместителем министра дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края.

Ранее сообщалось, что в Пятигорске задержан бывший мэр города Лев Травнев.