Обнародован прогноз о провале НАТО в случае штурма силами альянса Калининграда

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20 мая 2020, 09:42 [ «Аргументы Недели» ]

Учения НАТО, Kay Nietfeld / globallookpress.com

Штурм силами Североатлантического альянса российского Калининграда обернулся бы провалом для блока. Соответствующий прогноз содержится в материале, размещенном на страницах китайских интернет-СМИ.

Издание Sohu пишет, что в Калининградской области, окруженной с трех сторон государствами, являющимися членами НАТО, развернута мощная группировка войск, которая, в частности, вооружена комплексами С-400 и «Искандер».

Также портал привел точку зрения румынского военного эксперта Валентина Василеску, отметившего, что альянс не сможет рассчитывать на эффект неожиданности в случае нападения на российский регион, поскольку в районе Сувалкского коридора расположено большое количество систем РФ, способных отследить любое передвижение сил противника.

Ранее в среду сообщалось, что в Госдуме назвали возможную первую цель Москвы в гипотетическом ядерном конфликте.