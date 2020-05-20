В Госдуме озаботились нехваткой средств у регионов на тушение лесных пожаров

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20 мая 2020, 09:13 [ «Аргументы Недели» ]

Лес. Фото: сайт Госдума РФ

Председатель думского комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев заявил, что точная методика по вычислению необходимого объема финансирования лесных полномочий для субъектов РФ до сих пор не разработана.

По его словам, на территориях, которые можно не тушить пожары по причине удаленности и труднодоступности, находится более 300 населенных пунктов, в которых проживает порядка 100 тысяч человек.

«До тех пор, пока на федеральном и региональном уровнях будет возможно признавать, что на той или иной территории не имеет смысла тушить пожары, мы так и будем приносить ущерб не только природе, но и здоровью человека, особенно в условиях распространения коронавирусной инфекции», – сказал Николаев.

Основным источником нанесения колоссального ущерба лесному хозяйству и государству являются сельскохозяйственные производители, и данный вопрос требует оперативного решения, поскольку по закону арендаторы лесных участков не обязаны тушить пожары на своих территориях.

Кроме того, остается непонятной ситуация с распределением полномочий в отношении пожарной безопасности в лесах и на других и на других землях, поскольку «и Рослесхоз, и Минсельхоз России, и МЧС России, и Росприроднадзор так или иначе отвечают за тушение пожаров на определенных территориях».

«Регионы сейчас получают урезанное финансирование. Мы провели большую работу, чтобы это изменить, но все наши усилия теряются в бюрократических проволочках», – добавил Николаев.

Ранее сообщалось, что на этой неделе Госдума рассмотрит законопроект о поддержке граждан и бизнеса.