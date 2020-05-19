В Москве умерли еще 75 человек с диагностированным COVID-19

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19 мая 2020, 22:54 [ «Аргументы Недели» ]

Коронавирус. Фото: pixabay.com

В Москве за минувшие сутки умерло еще 75 пациентов, у которых ранее была диагностирована коронавирусная инфекция. Он этом сообщили в оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.

«В Москве скончались 75 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», - сказано в тексте сообщения.

Всего в России на сегодняшний день известно без малого от 300 тысячах заболевших коронавирусом COVID-19, из них почти 150 тысяч заразившихся обнаружено в Москве. Сейчас специалисты оценивают летальность в 1,10%.