Техника «рисования»: как смягчают карантин в российских регионах

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19 мая 2020, 22:12 [ «Аргументы Недели», Николай ХОХЛОВ ]

фото: соцсети

После объявленного Владимиром Путиным 11 мая завершения периода нерабочих дней, порядка 40 регионов перешли к смягчению ограничений. Иногда это происходило с нарушением эпидемиологических рекомендаций. В течение недели некоторым регионам пришлось вернуться к усилению карантинных мер.

За несколько дней до выступления президента Роспотребнадзор опубликовал методические рекомендации для поэтапного снятия ограничений. Одним из главных критериев является коэффициент воспроизводства вируса Rt, который показывает, сколько людей в среднем заражает один больной COVID-19. Для перехода к первому этапу снятия ограничений значение Rt в регионе должно быть меньше единицы.

По данным на 18 мая, коэффициент распространения вируса был ниже единицы в 33 регионах, но ослаблять карантин в разной степени начали более 60 регионов, что делалось в нарушение рекомендаций Роспотребнадзора. Некоторые регионы, напротив, не торопятся смягчать карантин, даже несмотря на то, что Rt опустился ниже единицы.

Доцент МГУ Михаил Тамм отмечает, что по методике Роспотребнадзора решение о снятии ограничений принять непросто.

«Главная претензия, которая существует к этой формуле, - числа будут очень сильно отличаться изо дня в день. У вас будет получаться сегодня 1,1, завтра 0,8, послезавтра 0,95. И не очень понятно, как в такой ситуации принять решение. Невозможно же каждый день менять правила - то отпустили, то опять зажали», - подчеркивает эксперт.

Помимо значения Rt для перехода к первому этапу снятия ограничений должны выполняться еще два критерия - в регионе должно быть свободно более 50% инфекционных коек, а на каждые 100 тысяч человек должно проводиться не менее 70 тестов на коронавирус в сутки. Однако оценить, в каких регионах выполняются эти критерии, сложно из-за недостатка открытых данных.

Эксперты отмечают, что в России достаточно много регионов, которые выдают «нарисованные» данные - число заболевших в них каждый день практически не меняется.

«Наверное, самый известный пример - это Краснодарский край, который на протяжении 12 дней показывал прирост количества выявленных больных строго в диапазоне от 96 до 99 человек в день. Делается разное количество тестов, они с разной скоростью обрабатываются, тестируются разные группы людей, соответственно, доля больных должна быть каждый день разная - но в Краснодарском крае и в целом ряде других регионов законы статистики не работают», - считает директор по исследованиям компании Data Insight Овчинников.

Похожую стабильность показывают Курская и Липецкая области

«Каждый отдельный пример таких цифр - где-то гладкий рост, где-то ровное плато, где-то гладкое снижение - можно было бы списать на случайность. Но когда мы видим, что в некоторых регионах количество выявленных берется с потолка и это остается безнаказанным, то неизбежно растут подозрения и относительно цифр из других регионов, включая даже Москву. В итоге - все меньше доверия к официальной статистике в целом по России и понимание, что эти официальные цифры все дальше и дальше от достоверного отображения реальной динамики эпидемии» - подчеркивает эксперт.

Профессор МГУ Наталья Зубаревич отмечает, что местным властям приходится принимать решения о смягчении режима в условиях растущего дефицита бюджетов:

«Губернаторы выбирают открыть экономику, потому что у них будет сильно расти дефицит бюджета, а федеральная власть пока ничего внятного о поддержке региональных бюджетов не сказала, никаких мер на перспективу не заявлено. И губернатор встает враскоряку: он понимает, что у него доходная база сокращается, а расходы он сократить не может».

По ее словам, расходы субъектов Федерации выросли в связи с пандемией более чем на 10%, а покрывать их нечем: «Поэтому большинство решений обусловлены даже не словом «экономика», не словом «люди», а словом «бюджет».