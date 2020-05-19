Состоятельные россияне начали обзаводиться бункерами

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19 мая 2020, 21:29 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Forbes

Укрытие. Фото: Анастасия Боровикова, АН

Во время пандемии коронавируса в России внезапно возрос спрос на бункеры. Менеджер компании, которая занимается строительством убежищ, рассказал, что уже несколько состоятельных россиян решили обзавестись личным бункером.

Отмечается, что в России особой популярностью пользуются не полноценные убежища, а комнаты безопасности, которые монтируются прямо в доме. Они снабжены герметичными окнами и дверями, автономными источниками энергии и связи. Отмечается, что они способны защитить от нападений, химических и биологических атак, а также бактерий и вирусов. Стоимость таких убежищ начинается от 3 миллионов рублей.