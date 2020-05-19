Первое уголовное дело по факту невыплат доплат работающим с COVID медикам CКР возбудил на Кубани

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19 мая 2020, 19:38 [ «Аргументы Недели» ] Источник: СКР

фото из открытых источников

Краснодарский край - первый российский регион, где уголоное дело возбуждено после жалобы медиков на невыплату положенных доплат медикам, работающим с зараженными коронавирусом пациентами.

Дело по статье "халатность" возбуждено следственным отделом по городу Армавиру СКР по Краснодарскому краю по результатам проведенной доследственной проверки о невыплате медицинским работникам стимулирующих выплат за особые условия труда в период распространения коронавирусной инфекции.

По данным Следкома, 16 мая 2020 года в сети Интернет было опубликовано видеообращение работникоа "скорой помощи" города Армавира. Медики сообщили о невыплате им доплат за работу в условиях пандемии COVID-19.

По данным следствия, нарушение прав сотрудников ГБУЗ "Городская больница города Армавира" на своевременное и в полном объеме получение стимулирующих выплат стало возможным в результате допущенной руководством лечебного учреждения халатности.

По решению руководителя следственного управления СК России по Краснодарскому краю Вадима Бугаенко уголовное дело передано для дальнейшего расследования во второй отдел по расследованию особо важных дел краевого управления СКР. В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Владимир Путин во вторник, 19 мая, на совещании с правительством раскритиковал кабмин за то, что выплаты медикам были произведены не в полном объеме.