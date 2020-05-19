В Сбербанке создали камеру, которая распознает лица людей в масках

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19 мая 2020, 18:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Человек в респираторе. Фото: pixabay.com

В Сбербанке заявили о создании новых камер, которые способны распознать лицо человека, даже если на нем надета защитная маска. Кроме того, новое устройство оснащено термометром.

Руководитель Сбербанка Герман Греф рассказал, что камера создана для использования в учебных заведениях. Благодаря новинке учащиеся могут не останавливаться на входе для предъявления пропуска – турникет сработает автоматически после распознавания лица, если при этом у человека нет повышенной температуры. Если проход останется закрыт, значит в здание пытается попасть «либо человек, который не имеет допуска, либо человек с высокой температурой», - добавил Греф.