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Греф уверен, что в России государство не может забрать деньги у народа, но и раздать их населению тоже не может

, 15:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Греф уверен, что в России государство не может забрать деньги у народа, но и раздать их населению тоже не может
Фото: pixabay.com

Глава Сбербанка Герман Греф оценил слухи о том, что государство якобы может начать изымать вклады россиян, чтобы таким образом не допустить падения экономики страны.

По мнению Грефа, изъятие правительством вкладов населения невозможно. «У государства нет никакого резона забирать деньги вкладчиков из банков. Никаких условий для этого сейчас не существует. Это невозможно», - заявил он.

Также глава Сбербанка отметил, что государство также не может раздать деньги нуждающимся жителям страны. Он объяснил, что в России для этого нет ни возможностей, ни необходимых инструментов, в отличие от некоторых других стран.

АБ

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